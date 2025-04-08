В Астраханской области назначен министр строительства и ЖКХ

Точнее, ее избавили от приставки «ио». Распоряжением губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным региональным министром строительства и ЖКХ назначена Наталья Маркитантова, которая до этого была на этой должности с приставкой «исполняющая обязанности».