В Астраханской области назначен министр строительства и ЖКХ

Точнее, ее избавили от приставки «ио». Распоряжением губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным региональным министром строительства и ЖКХ назначена Наталья Маркитантова, которая до этого была на этой должности с приставкой «исполняющая обязанности».
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