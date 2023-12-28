Парковка в Останкинском на новогодних праздниках будет бесплатной

На новогодних праздниках, с 1 по 8 января, парковка в Останкинском районе будет бесплатной. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
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