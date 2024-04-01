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«Не унижайте нас»: жены гастарбайтеров обратились к россиянам после теракта в «Крокусе»

«Не унижайте нас»: жены гастарбайтеров обратились к россиянам после теракта в «Крокусе»

Власти Таджикистана заявили, что сейчас наблюдается отток трудовых мигрантов из России. После теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года в России наблюдается ужесточение проверок в адрес граждан из стран ближнего зарубежья.

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Комментарии
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L
Luidmila
узбеки и таджики - это разные цивилизационные сущности
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9 мин.
Вячеслав Дегтярев
ты не прав...............
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7 мин.
L
Luidmila
в чём?
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6 мин.

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