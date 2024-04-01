«Не унижайте нас»: жены гастарбайтеров обратились к россиянам после теракта в «Крокусе»

Власти Таджикистана заявили, что сейчас наблюдается отток трудовых мигрантов из России. После теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года в России наблюдается ужесточение проверок в адрес граждан из стран ближнего зарубежья.
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