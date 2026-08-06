Американцы, европейцы и украинцы активно развивают военные технологии с искусственным интеллектом. Поэтому России для более эффективного противодействия противнику необходимо создать собственный военный ИИ, который сможет просчитывать маршруты своих и вражеских беспилотников, а также выполнять другие задачи.
Сладков заявил о жизненной необходимости создать «русский Palantir»
Комментарии
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Александр Пятнистый
А Сладков представляет себе, что такое ИИ, и как создать целевой ИИ??? Языком болтать, не мешки таскать. Но в целом он прав. Мы не должны плестись в хвосте. Тут идеально так- захватить такую игрушку, изучить, выявить все недоработки/ошибки и прочее, и на основе этого сделать свое, лучше оригинала. Так было с Шахедами...
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