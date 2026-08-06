Сладков заявил о жизненной необходимости создать «русский Palantir»

Александр Пятнистый

А Сладков представляет себе, что такое ИИ, и как создать целевой ИИ??? Языком болтать, не мешки таскать. Но в целом он прав. Мы не должны плестись в хвосте. Тут идеально так- захватить такую игрушку, изучить, выявить все недоработки/ошибки и прочее, и на основе этого сделать свое, лучше оригинала. Так было с Шахедами...