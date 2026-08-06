Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 434 подписчика

Сладков заявил о жизненной необходимости создать «русский Palantir»

Сладков заявил о жизненной необходимости создать «русский Palantir»

Американцы, европейцы и украинцы активно развивают военные технологии с искусственным интеллектом. Поэтому России для более эффективного противодействия противнику необходимо создать собственный военный ИИ, который сможет просчитывать маршруты своих и вражеских беспилотников, а также выполнять другие задачи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Пятнистый
А Сладков представляет себе, что такое ИИ, и как создать целевой ИИ??? Языком болтать, не мешки таскать. Но в целом он прав. Мы не должны плестись в хвосте. Тут идеально так- захватить такую игрушку, изучить, выявить все недоработки/ошибки и прочее, и на основе этого сделать свое, лучше оригинала. Так было с Шахедами...
Ответить
1 м.