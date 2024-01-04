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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Расселл Уэстбрук забросил с сопротивлением Бола Бола и «покачал ребенка»

Расселл Уэстбрук забросил с сопротивлением Бола Бола и «покачал ребенка»

Разыгрывающий «Клипперс» в начале второй четверти матча против «Санз» прошел под кольцо, оттолкнув центрового соперника с ростом 218 сантиметров и исполнил лэй-ап, после чего показал свой фирменный жест.

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