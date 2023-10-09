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Подиум, смерть, эмиграция и кино. Судьбы самых известных манекенщиц СССР

Подиум, смерть, эмиграция и кино. Судьбы самых известных манекенщиц СССР

Про то, что в СССР существовала высокая мода, знают, пожалуй, все. Во всяком случае, сцена из «Бриллиантовой руки» с Гешей-моделью (в исполнении блистательного Андрея Миронова) удивления не вызывала ни во время выхода фильма в прокат в 1969 году, ни после стольких лет в списке любимых советских фильмов зрителей всех поколений.

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