Тушил пожары во Франции и погиб: Герой Советского Союза разбился на уникальном Ми-6

История заслуженного лётчика-испытателя СССР, Героя Советского Союза Юрия Гарнаева: участие в тушении пожаров во Франции на вертолёте Ми-6, подготовка космонавтов к полётам и освоение экспериментального летательного аппарата "Турболёт".
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