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Каменский об обмене Сергачева: «Михаил – лидер по натуре. Это мастер, он знает, как побеждать. Хорошее приобретение для «Юты»

«Михаил – лидер по натуре, по игре, по всему, поэтому я думаю, что это хорошее приобретение для «Юты», для него, может быть, тоже.

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