В Госдуме высказались об условиях Украины для переговоров

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал неуместными условия киевских властей для переговоров с Россией, так как их должен диктовать наступающий, а не сдающий позиции.