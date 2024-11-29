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Царьград

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В Томске военного осудили на шесть лет за самоволку и кражу телефона с картой знакомого

В Томске военного осудили на шесть лет за самоволку и кражу телефона с картой знакомого

Томский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор военнослужащему Виктору Гусакову.Telegram-канал 2-го Восточного окружного военного суда сообщил подробности дела.

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