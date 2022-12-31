РИА: в Лисичанске ликвидирован агент СБУ, планировавший теракты на территории ЛНР

Сотрудники российских спецслужб и МВД ликвидировали агента Службы безопасности Украины в Лисичанске в ЛНР в ходе совместной операции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
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