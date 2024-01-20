«Я просто трусиха». Дарья Трепова объяснила в суде, почему не помогала раненым при теракте

Прокурор запросил 28 лет колонии для Треповой, обвиняемой в убийстве Татарского Сторона обвинения запросила наказание в виде 28 лет колонии для Дарьи Треповой, обвиняемой в теракте в петербургском кафе «Патриот» и убийстве военкора Владлена Татарского.