«Я просто трусиха». Дарья Трепова объяснила в суде, почему не помогала раненым при теракте

Прокурор запросил 28 лет колонии для Треповой, обвиняемой в убийстве Татарского Сторона обвинения запросила наказание в виде 28 лет колонии для Дарьи Треповой, обвиняемой в теракте в петербургском кафе «Патриот» и убийстве военкора Владлена Татарского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии