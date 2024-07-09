Названы мегаполисы, где жилье подорожало втрое за время льготной ипотеки

Сильнее всего цены за четыре года выросли в Омске и Краснодаре Сильнее всего цены за четыре года выросли в Омске и Краснодаре, меньше всего — в Москве и Санкт-Петербурге Сильнее всего за время действия льготной ипотеки под 8% новостройки подорожали в Омске и Краснодаре — почти в три раза.