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Названы мегаполисы, где жилье подорожало втрое за время льготной ипотеки

Сильнее всего цены за четыре года выросли в Омске и Краснодаре Сильнее всего цены за четыре года выросли в Омске и Краснодаре, меньше всего — в Москве и Санкт-Петербурге Сильнее всего за время действия льготной ипотеки под 8% новостройки подорожали в Омске и Краснодаре — почти в три раза.

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