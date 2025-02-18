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Лидеры Европы рассорились из-за ответа на позицию Трампа по Украине

Лидеры Европы рассорились из-за ответа на позицию Трампа по Украине

Общей точки соприкосновения достичь не удается, в том числе и по вопросу отправки миротворцев. Европа вновь показала себя раздробленной и разобщенной, готовой прекратить свое существование как единый блок.

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