Лидеры Европы рассорились из-за ответа на позицию Трампа по Украине

Общей точки соприкосновения достичь не удается, в том числе и по вопросу отправки миротворцев. Европа вновь показала себя раздробленной и разобщенной, готовой прекратить свое существование как единый блок.
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