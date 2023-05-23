Менее трети граждан России мечтают о собственном бизнесе

Специалисты ВЦИОМ опубликовали итоги опроса россиян на тему отношения к открытию своего бизнеса. По данным ВЦИОМ, сейчас порядка 27% опрошенных совершеннолетних россиян хотели бы иметь свой бизнес.
Популярные статьи
- Авиакомпания Georgian Airways ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили отказом в обслуживании после критики
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал освобождение Артемовска бойцами ЧВК «Вагнер»
- Переживший атомную бомбардировку Хиросимы выступил против участия президента Украины Зеленского в саммите G7
Свежие комментарии