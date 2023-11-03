Потери Украины под Купянском превысило число поступающих сил – Марочко

Потери украинской армии на Купянском направлении начали превышать количество поступающих свежих сил. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram, ссылаясь на собственные источники.
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