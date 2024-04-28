США не разделяют инициативу Ирака запретить проституцию и гомосексуализм

США не разделяют решения совета представителей Ирака официально запретить в стране проституцию и гомосексуализм, видя в этом угрозу «правам человека и фундаментальным свободам», заявили в госдепартаменте.
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