Мировые лидеры поздравили Казахстан и Токаева с Наурызом

С приближающимся праздником весеннего равноденствия казахстанцев и их национального лидера поздравили президент США Джозеф Байден, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Азербайджана Ильхам Алиев.