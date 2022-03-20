Царьград

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Мировые лидеры поздравили Казахстан и Токаева с Наурызом

Мировые лидеры поздравили Казахстан и Токаева с Наурызом

С приближающимся праздником весеннего равноденствия казахстанцев и их национального лидера поздравили президент США Джозеф Байден, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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