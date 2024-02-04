Купить завод на Avito.ru. Топ-5 самых дорогостоящих предложений за неделю

Когда говорят, что в интернете можно купить все, ты представляешь себе гору всевозможной ношеной одежды, бабушкину мебель, неработающую советскую технику, запылившийся иностранные магнитолы и полароиды, который уже не выпускают, и прочий хлам.
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