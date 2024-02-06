Сегодня на дворе 21 век и очень часто нас — людей языческой традиции, спрашивают (особенно представители христианства): «Как-же вы хотите воссоздать прошлое, в лаптях ходить и столбам молиться? Что вам такого цивилизация сделала?» Хочется раз и навсегда ответить сразу на все эти вопросы.
В новый век в лаптях не пойдешь
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М
ММ
Церковь приватизировала места силы и делает на них деньги. По хорошему это надо исследовать серьезной наукой и использовать для исцеления и развития людей. Но НИЗЗЯ! Ибо произойдет ущемление чувств верующих, особенно в плане кармана церковников...
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