В новый век в лаптях не пойдешь

Сегодня на дворе 21 век и очень часто нас — людей языческой традиции, спрашивают (особенно представители христианства): «Как-же вы хотите воссоздать прошлое, в лаптях ходить и столбам молиться? Что вам такого цивилизация сделала?» Хочется раз и навсегда ответить сразу на все эти вопросы.