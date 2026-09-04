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Царьград

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Собянин сообщил об отражении атаки уже 65 направлявшихся к Москве БПЛА

Собянин сообщил об отражении атаки уже 65 направлявшихся к Москве БПЛА

Сергей Собянин сообщил об уничтожении девяти БПЛА, летевших на Москву. Всего с начала суток уничтожено 65 беспилотников на подлёте к столице.

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