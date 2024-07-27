⚡️ Аксёнов поздравил работников торговли с профессиональным праздником «Торговля – одна из важных отраслей экономики нашей республики.
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⚡️ Аксёнов поздравил работников торговли с профессиональным праздником «Торговля – одна из важных отраслей экономики нашей республики.