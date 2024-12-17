В комитете Госдумы по обороне призвали обеспечить охраной военных, которые вносят большой вклад в выполнение задач СВО

В Москве в результате взрыва погиб начальник войск РХБЗ Игорь КирилловЗамглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин призвал срочно обеспечить охраной военных, которые вносят большой вклад в выполнение задач СВО.
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