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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Баварии» о том, останется ли Олисе в клубе после этого сезона: «Давать обещания в этом бизнесе – неблагодарное дело. Мы по-прежнему не заинтересованы в его продаже»

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен высказался о трансферных слухах вокруг Майкла Олисе этим летом.

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