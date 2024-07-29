Дзюдоистка Ута Абэ разрыдалась после поражения на Олимпийских играх

Париж, 29 июля, 2024, 05:59 — ИА Регнум. Четырёхкратная чемпионка мира в весовой категории до 52 кг Ута Абэ в 1/8 финала Олимпийских игр — 2024 в Париже уступила спортсменке сборной Узбекистана Диёре Келдиёровой.
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