"There Is No Day After Tomorrow"; Bessent Warns Of Consequences To Losing AI Arms Race To China Authored by Arthur Zhang via The Epoch Times, Treasury Secretary Scott Bessent said the United States cannot afford to fall behind China in artificial intelligence, warning that a Chinese lead would outweigh other U.
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