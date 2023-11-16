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Куинн Хьюз с 1+2, Эвандер Кэйн с хет-триком и Макар с 3 передачами – звезды дня в НХЛ

Лига подвела итоги очередного игрового дня. Третья звезда – защитник «Колорадо» Кэйл Макар с 3 передачами в матче против «Анахайма» (8:2).

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