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Царьград

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Экс-советник Пентагона: США повторили на Ближнем Востоке ошибочный сценарий Зеленского

Экс-советник Пентагона: США повторили на Ближнем Востоке ошибочный сценарий Зеленского

Отставной полковник Армии США Дуглас Макгрегор считает, что Вашингтон действовал по тем же лекалам, что и киевский режим, и потерпел крах на ближневосточном театре боевых действий.

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