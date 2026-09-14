‼️🇺🇦🇰🇵 Командующий ДШВ ВСУ призвал европейцев «воевать как КНДР за Россию» ▪️Командующий ДШВ ВСУ Олег Апостол заявил, что без более активной поддержки Запада Украина не сможет победить.
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