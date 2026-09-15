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Власти Екатеринбурга возьмутся за киоски на частных землях

Власти Екатеринбурга возьмутся за киоски на частных землях

Администрация Екатеринбурга возьмет под свой контроль размещение торговых киосков на земельных участках, находящихся в частной собственности.

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