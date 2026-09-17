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Царьград

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Лукашенко призвал Белоруссию устоять в сложных мировых условиях

Лукашенко призвал Белоруссию устоять в сложных мировых условиях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на форуме "Молодежь. Беларусь. Будущее" подчеркнул важность стойкости страны в сложной мировой обстановке, опираясь на союзников.

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