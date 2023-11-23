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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Мизулина прокомментировала угрозы взрыва школы в Арзамасе: «След ведет на Украину»

Мизулина прокомментировала угрозы взрыва школы в Арзамасе: «След ведет на Украину»

АРЗАМАС, 23 ноября, ФедералПресс. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина считает, что за угрозами взорвать ряд школ в российских городах, в том числе в нижегородском Арзамасе, стоят украинские спецслужбы.

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