Мизулина прокомментировала угрозы взрыва школы в Арзамасе: «След ведет на Украину»

АРЗАМАС, 23 ноября, ФедералПресс. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина считает, что за угрозами взорвать ряд школ в российских городах, в том числе в нижегородском Арзамасе, стоят украинские спецслужбы.
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