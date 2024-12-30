Яковенко: после завершения СВО Москве предстоит закрепить гарантии безопасности

Чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что после окончания специальной операции (СВО) Россия должна будет не только комплексно урегулировать украинский вопрос, но и прочно закрепить гарантии безопасности.
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