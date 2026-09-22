«Тонкая кишка» Драпатого: Западнее Часова Яра ликвидирован «котел» с двумя тысячами «участников похода на Часик» Выскочивших из окружения солдат ВСУ интересует один вопрос: снятся ли главкому их мертвые побратимы? Как бы невзначай украинский милитари-блогер «Мучной» фактически подтвердил ликвидацию армией России распиаренный пару месяцев назад прорыв крупной группировки ВСУ в мкр.