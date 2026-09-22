«Тонкая кишка» Драпатого: Западнее Часова Яра ликвидирован «котел» с двумя тысячами «участников похода на Часик» Выскочивших из окружения солдат ВСУ интересует один вопрос: снятся ли главкому их мертвые побратимы? Как бы невзначай украинский милитари-блогер «Мучной» фактически подтвердил ликвидацию армией России распиаренный пару месяцев назад прорыв крупной группировки ВСУ в мкр.
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Альянс не готов к войне с РФ: предупреждение Западу встряхнуло НАТО
Президент Латвии признал, что Вооружённые силы России стали мощнее за время специальной военной операции. Он предупредил партнёров по НАТО, что альянс не готов к современным боевым действиям.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью The Wall Street Journal признал, что вооружённые силы России стали сильнее за время СВО на Украине. Он призвал партнёров по Североатлантическому альянсу учесть возросший потенциал ВС РФ в своём планировании обороны. По мнению политика, НАТО на сегодняшний день не готово к современным боевым действиям.
«Нравится нам это или нет, это армия, которая сейчас обладает опытом ведения боевых действий, а также показала высокую гибкость и способность адаптироваться к современным конфликтам», — приводит его слова издание.
Руководитель российской делегации на венских переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями Юлия Жданова заявила в середине сентября, что государства НАТО намерены перевести конфликт с Россией в горячую фазу в ближайшие несколько лет. Дипломат отметила, что на восточном фланге альянса идёт активное развёртывание новых воинских соединений бригадного уровня. Для наращивания военного присутствия в регионе создаются специальные структуры управления и склады техники.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в конце августа, что странам Европы необходим внешний враг в виде России, чтобы заставить своё население платить больше налогов. По его словам, попытки Европы искусственно раздуть «российскую угрозу» в СМИ нужны для оправдания увеличения военных бюджетов НАТО. Песков назвал подобные публикации не более чем газетными утками.
премьер-министр Польши Дональд Туск на недавнем выступлении в Сейме шокировал мир, озвучив данные о потерях украинских военных,
В КНДР показали новейшую ракету с гиперзвуковым блоком на улучшенном тягаче
Оборонная промышленность дружественной КНДР снова удивила ракетной новинкой. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в минувшее воскресенье было проведено испытание более совершенного оружия. На полигоне за стартом наблюдал лидер государства Ким Чен Ын.
ЦТАК обнародовало фотографию, на которой запечатлена пусковая установка комплекса, фигурирующего в разных источниках как "Хвасонпхо-11Ма-1".
Она существенно отличается от первоначального варианта "Хвасонпхо-11Ма" (KN-23), так как имеет шестиосную базу. Сама же твердотопливная ракета несет гиперзвуковой блок.
Благодаря этому значительно повысились возможности преодоления современных и перспективных средств противоракетной обороны, имеющихся у враждебно настроенных к КНДР государств. Точные характеристики этого изделия неизвестны, но, вероятно, оно способно поражать цели на расстоянии около 900 - 1000 километров.