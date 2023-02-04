Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

98 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Алексей Железняков: «Дюамель – токсичная девочка, такое бывает, когда в личной жизни все плохо. Счастья ей бабского, как говорится!»

Хореограф Алексей Железняков отреагировал на высказывания двукратной чемпионки мира Меган Дюамель о возможном допуске российских спортсменов к международным стартам.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх