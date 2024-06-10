Россия выигрывает радиоэлектронную войну против НАТО

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ «Русские оказались более проворными в реагировании, чем мы могли ожидать» Точность западных боеприпасов со спутниковым наведением резко упала вследствие высокой эффективности российских систем РЭБ, что побудило Киев прекратить использование ряда вооружений, поставляемых Западом, пишет The Washington Post.
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