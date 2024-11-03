Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Жизнь российских автовладельцев с 1 ноября изменится: цены на бензин вырастут, а автомобили снова подорожают Согласно прогнозам экспертов маркетингово-аналитической компании Total Research, в России в ноябре подорожает моторное топливо на АЗС.
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