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Прилеты по мостам: эксперт раскрыл, как Росссия перерезает логистику ВСУ на Левобережье

Прилеты по мостам: эксперт раскрыл, как Росссия перерезает логистику ВСУ на Левобережье

Удары по мостам доказали, что Россия может выводить из строя переправы даже в сотнях километров от ближайших позиций.

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