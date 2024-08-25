Бастрыкин контролирует дело о нелегальном цехе розлива напитков в Красногорске

Нелегальный цех по розливу газированных напитков, организованный мигрантами, вскрыли в Красногорске. Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации, сообщила пресс-служба ведомства.
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