Нобелевский комитет присудил премию по физике Фрэнсису Хальцену

В 2026 году бельгийский физик Фрэнсис Хальцен получил Нобелевскую премию по физике за вклад в создание обсерватории IceCube и открытие астрофизических нейтрино.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- M Люди в Киеве снов...
- Вот и всё. Венгри...
- ИГ Changan отменил с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым