«Эксперимент «Офис»: Я убью тебя, белый воротничок!

Слэшер-фестиваль в одном здании Что нужно для того, чтобы разбудить в людях животное начало и склонность к убийству? Достаточно разместить белых воротничков в многоэтажку, изолировать от общества стальными листами и сообщить, что если они сами за определённый срок друг друга не поубивают, то благополучно отправятся на тот свет, поскольку сработают вживлённые в их головы имплантаты-взрывчатки.
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