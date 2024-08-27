«Эксперимент «Офис»: Я убью тебя, белый воротничок!

Слэшер-фестиваль в одном здании Что нужно для того, чтобы разбудить в людях животное начало и склонность к убийству? Достаточно разместить белых воротничков в многоэтажку, изолировать от общества стальными листами и сообщить, что если они сами за определённый срок друг друга не поубивают, то благополучно отправятся на тот свет, поскольку сработают вживлённые в их головы имплантаты-взрывчатки.