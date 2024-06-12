В МОК связали публикации афиши с Исинбаевой с обвинениями Microsoft в адрес России

В Международном Олимпийском комитете (МОК) считают, что публикации российских СМИ о рекламном баннере Олимпиады в Париже с изображением Елены Исинбаевой с российским флагом могут быть частью кампании против Игр.
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