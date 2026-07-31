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Регионы России

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РЖД представили первого в мире робота-проводника «Сапсана»

РЖД представили первого в мире робота-проводника «Сапсана»

В ходе поездки Володя выполнял ряд ключевых функций: встречал пассажиров при посадке, проверял билеты и документы, помогал путешественникам найти свои места в вагоне, а также провёл винную дегустацию в вагоне-бистро.

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