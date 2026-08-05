Для России глобальное потепление станет не только катастрофой, заявил климатологВладимир Анатольевич Семёнов, русский климатолог, специалист в области диагностики и моделирования климатических изменений заявил в интервью Царьграду, что для России потепление – это не только катастрофа.
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