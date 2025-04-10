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Беременных иностранок просят не пускать рожать за счет россиян

Беременных иностранок просят не пускать рожать за счет россиян

Сбор биометрии приезжих на границе пора масштабировать на все пункты пропуска, универсальные патенты мигрантов заменить целевыми — под запрос конкретных предприятий в регионах, а иностранок на поздних сроках беременности перестать пускать к нам рожать за счет российских налогоплательщиков.

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