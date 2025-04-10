Беременных иностранок просят не пускать рожать за счет россиян

Сбор биометрии приезжих на границе пора масштабировать на все пункты пропуска, универсальные патенты мигрантов заменить целевыми — под запрос конкретных предприятий в регионах, а иностранок на поздних сроках беременности перестать пускать к нам рожать за счет российских налогоплательщиков.
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