Беременных иностранок просят не пускать рожать за счет россиян

Сбор биометрии приезжих на границе пора масштабировать на все пункты пропуска, универсальные патенты мигрантов заменить целевыми — под запрос конкретных предприятий в регионах, а иностранок на поздних сроках беременности перестать пускать к нам рожать за счет российских налогоплательщиков.