Кавазашвили о Мамардашвили: «Он последователь нашей школы, играет в стиле советского вратаря. Нет вот этого дурацкого розыгрыша мячей ногами в штрафной»

Сборная Грузии с вратарем «Валенсии» в составе вышла в 1/8 финала Евро-2024, где сыграет с Испанией. – Как вам феноменальная игра вратаря Мамардашвили? – Ну, а что говорить про него? Он за себя уже все сказал.