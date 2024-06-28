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Кавазашвили о Мамардашвили: «Он последователь нашей школы, играет в стиле советского вратаря. Нет вот этого дурацкого розыгрыша мячей ногами в штрафной»

Кавазашвили о Мамардашвили: «Он последователь нашей школы, играет в стиле советского вратаря. Нет вот этого дурацкого розыгрыша мячей ногами в штрафной»

Сборная Грузии с вратарем «Валенсии» в составе вышла в 1/8 финала Евро-2024, где сыграет с Испанией.  – Как вам феноменальная игра вратаря Мамардашвили? – Ну, а что говорить про него? Он за себя уже все сказал.

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