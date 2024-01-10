В Иванове оперативники задержали мигранта, подозреваемого в совершении противоправных действий, обнародованных в социальных сетях

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Ивановской области установили личность и задержали иностранца подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 135 Уголовного кодекса Российской Федерации (Развратные действия).
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