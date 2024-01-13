Почему в пятницу просели акции майнеров Marathon, Riot Platforms и Microstrategy

На рынке криптовалют наблюдается снижение акций добывающих криптовалюту компаний. Правда к майнерам Marathon Digital, Riot Platforms присоединилась и Microstrategy, владеющая самым крупным запасом BTC среди публичных компаний.
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