Депутат Чернышов предложил мораторий на всероссийские проверочные работы

Вице-спикер Государственной думы России Борис Чернышов направил обращение главе Рособрнадзора Анзору Музаеву с предложением наложить мораторий на проведение всероссийских проверочных работ (ВПР) в школах с целью унифицировать подходы к оценке.
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