В Германии смягчили правила предоставления гражданства

Бундестаг 19 января окончательно одобрил поправки к закону о гражданстве, которые смягчают правила приобретения двойного гражданства и сокращают сроки, после которых мигранты получают право на натурализацию.
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